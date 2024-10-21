Культура

Санитарные дни планируются в Псковском музее в конце октября

Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике пройдут с 29 по 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике планируются в следующие дни:

29 октября (вторник):

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Власьевская башня;

– Плоская башня;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

– Музей истории города Печоры.

30 октября (среда):

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).

31 октября (четверг):

– Варлаамовская и Высокая башни.