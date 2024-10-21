Санитарные дни планируются в Псковском музее в конце октября

Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике пройдут с 29 по 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: Псковский музей-заповедник
Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике планируются в следующие дни:
29 октября (вторник):
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Власьевская башня;
– Плоская башня;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
– Музей истории города Печоры.
30 октября (среда):
– Двор Постникова;
– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
31 октября (четверг):
– Варлаамовская и Высокая башни.