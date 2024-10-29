Культура

Фолк-хистори: как столичные переселенцы сохраняют древнюю культуру Печорской земли

В Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10) открылась выставка «Новая Земля», где представлены итоги одноименного арт-симпозиума по керамической скульптуре, состоявшегося этим летом в деревне Потолово Печорского округа. Проект посвящен осмыслению локальной идентичности печорской земли через призму современного искусства. Художники хотели показать, как архаика и современность, природное и техногенное взаимопроникают, благодаря чему рождаются новые смыслы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы.

Начало. В Псковской области создается культурное пространство для творческих людей

Деревня Потолово, Печорский округ. В 2009 году группа друзей из разных регионов России, в основном из Санкт-Петербурга и Москвы, приняла решение переехать в Печорский округ Псковской области. Они арендовали, а затем выкупили у государства несколько участков земли, чтобы создать экологическое коммунитарное поселение.

Поселенцы построили дом, используя доступные экологически чистые материалы: глиночурки, тростник, соломенные блоки и глиняную штукатурку.

Уникальная конструкция с самоподдерживающейся крышей стала символом их стремления к устойчивому образу жизни. Кроме того, они отреставрировали несколько старых гранитных хозпостроек, которые теперь служат мастерскими.

Первые жители поселения, среди которых была и семья одного из инициаторов проекта, назвали это место Новой Землей для художников, которые работают с природным и этнографическим контекстом.

Так же художники назвали и арт-симпозиум, который должен был привлечь внимание к их культурной и экологической инициативе.

Кстати, на сегодня на Новой Земле в Потолово выжили лишь три семьи из тех, кто хотел там обустроиться изначально. Остальные вернулись в города, не сумев найти стабильный источник дохода на селе.

Но те, кто продолжил познавать эти заповедные места, живут очень интересной жизнью.

Вдохновленные успешным камерным керамическим фестивалем «Лисички взяли спички 2.0», организованным совместно с художниками из Санкт-Петербурга (объединение «Художники24), переселенцы укрепились в намерении развивать своё особое культурное пространство для художников, музыкантов и театралов и придумали провести летом арт-симпозиум, чтобы привлечь в Потолово творческих людей отовсюду.

Поселенцы или колонизаторы?

Даже на открытии выставки в Доме ремёсел кое-кто из представителей местной интеллектуальной элиты ворчал, что «колонизаторы» из столиц вытесняют из Печорского района местное национальное меньшинство – коренной малочисленный народ сето, который в России и так находится на грани исчезновения.

Но как ученик псковской Школы межэтнической журналистики, который не только побывал на открытии выставки «Новая Земля», но и пообщался с первыми лицами проекта, а также с жителями Потолово, я должен заявить, что это не так! Возрождение заброшенной деревни и создание там культурного пространства как раз поможет сохранить, а также развить идентичность сето, а также благодаря культурному обмену привлечь внимание к проблемам этого народа.

Ведь на выставке было представлено немалое количество инсталляций, которые непосредственно связаны с местными народными преданиями и верованиями.

Не зря же на входе нас приветствует «Мицелий» — огненная керамическая скульптура, коллективное творение участников арт-симпозиума, символизирующая сложную и взаимопроникающую природу культур. Как мицелий пронизывает почву, так и культурные феномены переплетаются между собой, при этом образуя новые ответвления, но не теряя связь с прошлым.

На самой выставке по углам залов расставлены высохшие зонтики борщевика. Они также являются инстоляцией и символизируют своим присутствием ту давящую атмосферу, которая образовалась вокруг вымирающих псковских деревень.

Ещё более явно заявляет о преемственности традиций скульптура под названием «Дьянка» (автор Юлиана Голубева). Это не только гигантская керамическая варежка с заново открытым узором народа сето, но и храм (с одной стороны варежка, с другой – храм!). В первую очередь, она символизирует связь, потому что связана, а во вторую – тепло душевное и тепло рук человеческих, которые все это создают и воссоздают.

Следующий интересный этнический арт-объект выставки «Новая Земля» – «Шишок» (авторы: Николай Заволока и Елена Макарова). Это новый гений места. Он похож и на тролля, и индейца и даже на эльфа, но на самом деле является типичным эклектичным персонажем, соединяя образ восточноевропейского лешего, скандинавского тролля и сетоского чёрта.

Скульптура под названием «Одно» представляет из себя двуглавую цаплю (автор Антонина Сур). Вот как авторы объясняют смысл этой инсталляции:

«Журавль, как образ, несет в себе идею недосягаемого полета, отражая мечты и стремления, которые остаются фоном нашего ежедневного мельтешения. Несмотря на нежные взаимодействия между двумя головами, они не могут договориться друг с другом и отдаться полету.

Это работа о чистоте и природе, о том, как внутренние конфликты могут препятствовать достижениям и свободе, оставаясь при этом связующими нитями в нашем стремлении к единству».

Животный мир деревни Потолово представлен скульптурой «Стая», которая рассказывает личную историю её автора – Яны Бежу. Яна однажды нашла беспризорного косуленка, спасла его и выкормила, а когда животное выросло, отпустила обратно в лес. И вот однажды она повстречала целое стадо косуль и узнала свою: они обменялись взглядами, но и только.

А керамическая скульптура «Мишин трактор» вдохновлена заброшенной сельскохозяйственной техникой: реликтом советского прошлого, без которого пейзаж современной деревни был бы неполным.

Также этот «Мишин трактор», ставший частью ландшафта, рассказывает нам о том, что прогресс не всесилен и что природа всё равно возьмёт своё. Главный вопрос, который задает автор Николай Лихтенфельд: где пролегает граница между техногенным и природным, не единое ли это целое?

Ещё один арт-объект под названием «Фото деды» (автор Нина Павлова) – рассказывает нам о том, как трепетно сето относились к своим предкам. У них была традиция – вешать фотографии дедов над кроватью. Они также верили, что если выпить ложку эфира перед сном, то к тебе придут предки и дадут совет, как решить ту или иную проблему.

Над входом во вторую залу выставки «Новая Земля» подвешены слепки объектов (металлических деталей, крестов растений, камней), найденных в Печорском районе. Называется эта инсталляция – «Наследили» (автор Нелли Писарт Финале). Это философская и поэтическая работа о том, что время тоже оставляет свои следы и что мы ходим по тем же дорогам, по которым когда-то ступали те, другие, по гряде ушедшие.

По другую сторону от входа в соседний павильон находится инсталляция под названием «Межа» (автор Артемий Максимау). Это ржавый межевой столб, окутанный такой же ржавой колючей проволокой, которой более 70 лет. Столб этот стоит на границе двух пространств и нескольких времен, ведь границы на этой земле двигались туда-сюда, а люди, живущие в этой местности, оставались и перемешивались. Согласно концепту автора, арт-объект продолжает разрушаться и это рождает его новые прочтения.

Самая интересная инсталляция выставки называется «Фрактальные бабушки» (автор Ирина Лапенко). Эта керамическая скульптура изображает семерых женщин, заплетённых в одну косу, которая уходит в землю. Вот такая яркая и мощная метафора о том, что все мы между собой переплетены, а наши корни уходят куда-то в глубь веков! Но в этой работе усматривается и Ветхозаветное начало. А может, она вдохновлена творчеством Босха?

В дальнем углу зала стоит «Пограничный бог» (автор Миха Мутабор), опять же отсылающий нас к сетоскому божеству — богу Пеко. Изображен он в форме древнего идола, что хранился у сето в амбаре, способствуя плодородию, но этот идол раскрашен в стиле стрит-арта.

Рядом с «Пограничным богом» находится зеркало, в которое может заглянуть каждый, чтобы тоже стать частью Печорского района, жителем будущего или прошлого Новой Земли. Ведь раму этого зеркала составляют сюжеты, основанные на археологических находках и мифологических свидетельствах этой древней земли (автор Елена Макарова).

Не менее завораживающие сфинксы из пчелиных ульев, а на самом деле «Стихидны» Анастасии Галкиной. Это абстракции, символизирующие неумолимую силу природы. Их гул — метафора природной энергии, атмосферы тревоги, непостижимости и власти. Природа ведь тоже субъектна, живет своей жизнью и всячески отмечает свое присутствие и наблюдает за человеком.

Ещё одна интересная инсталляция выставки «Новая Земля» называется «Свет – в каждый дом!» (автор Оксана Баклушина). Это светильник с подвешенными слепками, который рассказывает нам ещё об одном утраченном сетоском обычае. Оказывается, в день Святого Онуфрия представители народа сето приходили в церковь и молились об исполнении желания. А начинали они с того, что кто-то из пришедших зажигал главную люстру в храме. Так что этот светильник символизирует и память, и внутренний свет, который каждый может зажечь в своей душе.

Рядом с «Люстрой» располагается «Венера» (автор Нина Павлова). На её создание поселенцев вдохновили местные женщины, хранительницы традиций и обычаев.

На голове у этой почти неолитической венеры угадывается традиционный головной убор женщин сето. Нам сказали, что эта скульптура посвящена женщинам, которые сейчас в основном и продвигают культуру Печорского района.

В центре того же зала находится ещё одна скульптуру женщины. Эта женщина моется в душевой кабинке и поёт старинную хороводную песню, что реактуализируется в современных реалиях.

Авторов этой инсталляции (Катерина Алимову и Алексея Богачёва) вдохновила Наталья Шипицина, которая руководит фольклорными анмаблями «Жарница» и «Коляда» ансамблем. Однажды она спела им народную песню про вдову с девятью сыновьями-разбойниками и десятой дочерью, которую мать выдала замуж за «морянина» (то есть, за купца) (Пушкин слышал эту песню и даже записал).

Жуткий сюжет разворачивается следующим образом: братья нападают на корабль, убивают своего зятя, насилуют свою сестру и топят племянника. Образ вдовы, у которой сыновья живут по принципу «украл–выпил–в тюрьму», а единственная мечта в жизни — удачно выдать дочь замуж, глубоко тронул художников. Тем более, что для многих жителей вымирающих псковских деревень это не такая уж фантастическая история.

Примечательно то, что у этой женщины на ногах кроксы.

Позади душевой кабинки с голой женщиной в кроксах, за которой можно подглядывать в щёлочку, стоит домик из «вегетарианского» пенобетона. Почему вегетарианского? При создании обычного пенобетона используют вспенивающее вещество из белка, а жители поселения подумали, что это жестоко по отношению к животным, и решили делать пенобетон из гороха. Дом был не достроен, им удалось сделать только фундамент, а сам объект вылеплен из глины.

Постройка символизирует людей, стремящихся к своей мечте. У которых возникают трудные жизненные обстоятельства, но при этом они всё равно достигают своей цели, и результат даже превосходит их ожидания. Ведь не всё можно предвидеть и спланировать.

То есть, это рассказ про альтернативное будущее, которое непредсказуемо, и про новые горизонты, о которых люди даже не догадываются. Инсталляция называется «Пена дней», авторы – Катерина Алимова и Алексей Богачёв.

Завершает экспозицию грибной скетч-пейзаж, приведенный в трехмерный вид. Работу можно охарактеризовать как природно-вегетативную графику в объеме.

Ещё больше про арт-симпозиум в Потолово вы сможете узнать на последующих выставках, которые состоятся в Пскове в Cultura Place, в областной библиотеке в феврале, и возможно в Доме Сафьянщикова в апреле, а также в пространстве «Художники24» в Санкт-Петербурге. В рамках этих выставок также будут проводиться мастер-классы по ручной лепке и раку-обжигу и лекции о том, как провести художественный симпозиум в деревне.

Кстати, в Доме ремёсел на Некрасова, 8 2 ноября в 14:30 также будет бесплатный мастер-класс по лепке пиалы из шара (без обжига).

Проект «Арт-симпозиум Новая Земля» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Константин Караичев, Школа межэтнической журналистики в Пскове