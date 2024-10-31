Культура

Эстрадно-джазовый оркестр появился в Псковской области

Новый музыкальный коллектив – эстрадно-джазовый оркестр Псковской области представил глава региона. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своих социальных сетях.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В его состав вошли артисты из губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют наш колледж искусств.

Художественным руководителем и главным дирижером коллектива стал Евгений Баранчиков. Инициатором проекта выступила Театрально-концертная дирекция региона.

Первое выступление нового оркестра состоится 8 декабря в БКЗ филармонии.

«Это будет концерт «Посвящение Муслиму Магомаеву», где вы сможете услышать самые запоминающиеся песни великого певца. Приглашаю всех познакомиться с нашим новым творческим коллективом», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.