В предстоящий четверг, 26 ноября, хранитель мемориальной усадьбы «Петровское» в Пушкинском заповеднике Любовь Козмина прочтёт в Пскове лекцию об иконографии Абрама Ганнибала. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, хранитель приурочила своё выступление к двум круглым датам — 330-летию рождения и 245-летию со дня смерти прадеда Пушкина.

«Царский арап» на портрете Беньямина Каллаева (1982). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Предметом разговора станут разные портреты, которые связывают с образом легендарного Ганнибала. При этом одни из них действительно изображают «царского арапа», другие следует считать спорными или атрибутированными ошибочно. Коснётся Любовь Козмина и различных версий о месте рождения Абрама Петровича и обстоятельств его жизни.

Кроме того, интересно проследить за тем, как складывался образ прадеда Пушкина в литературе и изобразительном искусстве, особо отмечает хранитель.

Лекция кандидата филологических наук Любови Козминой — одного из самых опытных сотрудников Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» — состоится в Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Её начало назначено на 12.00. Вход на лекцию свободный для всех желающих.