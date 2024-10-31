Культура

Пушкинские элегии петербургского художника представят на выставке в «Михайловском»

Выставку «Пушкинские места в графике В. Ф. Алексеева» к 80-летию со дня рождения художника открывают завтра, 2 октября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Владимир Алексеев. Буря. Нева (2007). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, экспозицию составили 50 листов оригинальной и печатной графики (акварели, рисунки тушью и карандашами, произведения в редкой технике резцовой гравюры на металле, сухой иглы). Помимо видов псковских пушкинских мест — Михайловского и его окрестностей, Тригорского, Петровского и Святогорского монастыря, а также архитектурных пейзажей, запечатлевших исторический центр Санкт-Петербурга и Царское Село, вниманию зрителей будет предложен ряд иллюстраций мастера к стихам, драматическим произведениям и прозе Пушкина. Это — авторское прочтение отдельных страниц из «Дубровского» и «Пиковой дамы», «Рославлева» и «Египетских ночей», «Кирджали» и «Путешествия в Арзрум», «Каменного гостя» и «Пира во время чумы», «Капитанской дочки» и «Арапа Петра Великого».

Отдельные графические листы представлены широкому зрителю впервые. В экспозиции можно увидеть и ряд редких ракурсов: к примеру, вид из окна дома Гейченко, зарисованный «через самовары».

Владимир Алексеев. Самовары (10 февраля 1987). Из фондов «Михайловского»

Особо отмечая тот раздел выставки, который посвящён Пушкинскому заповеднику, музейщики предлагают своим гостям обратить внимание на натурные зарисовки Владимира Алексеева: «…в них — живое восприятие пушкинского начала, элегичность и любовь к этим местам. Многие из сюжетов впоследствии автор воплотил и в печатной технике».

В Пушкинском заповеднике также рассказали, что впервые Владимир Алексеев побывал в Святогорье в 1960-м году. Позднее, в студенчестве, вместе с однокашниками по «Репинке», он проходил здесь творческую практику, а уже потом, по окончании вуза, в течение трёх десятилетий регулярно приезжал в заповедник, дружил с его легендарным директором и хранителем. В 2003 году Владимир Алексеев был в Михайловском в последний раз — на торжествах по случаю столетия со дня рождения С. С. Гейченко.

Изысканную, поэтичную графику художника из северной столицы Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» экспонирует часто — как в составе различных тематических выставок в Святогорье, так и за пределами музея и региона, и всегда с должным успехом. Сегодня в фондах «Михайловского» хранится свыше двухсот произведений мастера.

Выставка «Пушкинские места в графике В. Ф. Алексеева» развёрнута в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до конца февраля будущего года.