Культура

«Михайловское» завершает сезон арт-экскурсий 2024 года

Заключительные в этом году арт-экскурсии завтра, 3 ноября, проведёт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов (Санкт-Петербург).

Михаил Драгунов ведёт арт-экскурсию по усадьбе «Михайловское». Фото: музей-заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, дневные литературно-поэтические программы артист проведёт в парке мемориальной усадьбы «Михайловское». Для завершения сезона своих арт-экскурсий актёр выбрал композицию, созданную специально к 200-летию приезда Пушкина в псковское родовое имение, в так называемую северную ссылку. Называется арт-экскурсия «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня...» — по строке из позднего, 1835 стихотворения «Вновь я посетил», которое Пушкин написал 26 сентября в Михайловском, куда приехал после восьмилетнего перерыва (если не считать беглого, четырехдневного пребывания в Михайловском в мае 1835 года).

В «Михайловском» конкретизировали: в основу сценария программы «Поэзия, как ангел утешитель, спасла меня...» легли стихи и письма Пушкина (в первую очередь, времени его пребывания в здешних местах), а также воспоминания современников поэта, небольшие фрагменты прозы легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, другие материалы.

Ещё на одну программу Михаила Драгунова, напомнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», все желающие смогут попасть вечером, в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Эта программа — премьера нынешнего года. Называется она по строке из стихотворения «Тригорское», которое сочинил друг Пушкина, поэт Николай Языков. Посвящено стихотворение П.А. Осиповой — хозяйке имения, соседке ссыльного Пушкина и его сердечной приятельнице. Местом проведения этой программы станет музейный Научно-культурный центр в посёлке Пушкинские Горы, а точнее — тот зал НКЦ, где размещена и работает большая фондовая выставка «История создания драмы А.С. Пушкина “Борис Годунов“».

В музее-заповеднике особо отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова в усадебных парках Михайловского, Тригорского и Петровского, равно и другие выступления актёра всегда проходят с большим успехом и неизменно пользуются популярностью у гостей Пушкинского заповедника.