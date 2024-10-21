Культура

О премьерах «Ночи искусств»-2024 рассказали в «Михайловском»

Большую интерактивную программу «Искусство объединяет» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2024» проведут в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 3 ноября, в канун Дня народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Всех желающих стать участниками этой программы ждут в анфиладе выставочных залов в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), где развёрнута богатая и очень интересная экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций».

Тут же, в музейном НКЦ, состоится и ещё одна премьера нынешнего года — театрализованная поэтическая программы «О, православная земля священных памятников Пскова...». Специально к нынешней «Ночи искусств» её подготовил и проведёт давний друг и соратник Пушкинского Заповедника, актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов (Санкт-Петербург). Местом встречи назначен зал, где размещена и работает большая фондовая выставка «История создания драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов»», уточнили в музее. В «Михайловском» напомнили, что в этой экспозиции, живо передающей дух времен Бориса-царя и смутного времени, можно познакомиться со многими и многими раритетами, как, например, старопечатные и рукописные книги начала XVII—XVIII столетий, уникальная картина-икона «Явление иконы Божией Матери Одигитрия пастуху Тимофею», которую видел Пушкин, посещая Успенский собор, и даже портрет Бориса Годунова, выполненный неизвестным художником в конце XVII века.

В коллаже использованы портрет Бориса Годунова (неизвестный художник, XVI век) и образ Святого Николая Чудотворца (XIX век). Выставка «История создания драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов»».

Подробности предстоящего культурно-образовательного проекта в рамках «Ночи искусств» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» (начало сеансов, возрастные рекомендации для посетителей, проч., проч.) можно уточнить на официальном сайте музея, в разделе «Календарь событий → Ноябрь → «Ночь искусств». Культурно-образовательный проект в рамках празднования Дня народного единства».