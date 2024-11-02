Культура

Фестиваль экскурсий «Ночь искусств» прошел в Пскове

Большой спектр экскурсий и выставок презентовал Псковский музей-заповедник для жителей и гостей города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

В здании Поганкиных палат посетители могли узнать о культурной жизни уездного города, увидеть книжные памятники, масштабную этнографическую коллекцию и церковную утварь.

Также была представлена выставка «Его величество фарфор», где Псковский музей-заповедник представил свою коллекцию фарфора.

Псковичи и гости города на отдельной экскурсии могли ознакомиться с бытом и жизнью купца древнего Пскова на выставке «Убранство палат белокаменных».

В картинной галерее посетители ознакомились с художниками Псковской земли от старины до XX века.

Впервые для посещения открылась Поварня - отдельное здание, где готовили пищу, там расположилась выставка «Город Торопец Псковской губернии»