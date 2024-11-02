Культура

«Ночь искусств» в Псковском музее посетили более 600 человек

В минувшее воскресенье, в преддверии Дня народного единства, более 600 человек приняли участие в традиционной ежегодной акции «Ночь искусств», прошедшей в этом году под девизом «Россия объединяет». Основные события развернулись в Картинной галерее и Поганкиных палатах. Детская программа прошла в Палатах у Сокольей башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«"Ночь искусств" – праздник как для жителей и гостей города, так и для сотрудников музея. Он отличается особой атмосферой, которая сочетается с насыщенной программой и интересными гостями. Музейщики подготовили множество сюрпризов для посетителей: арт-медиация, детские интерактивы и музыкальные сюрпризы», – отметила режиссер массовых праздников музейного образовательного центра Псковского музея-заповедника Ольга Гущина.

В Картинной галерее участники акции открывали для себя новые форматы. Второй год подряд музейщики проводили арт-медиацию, которая в этот раз познакомила с творчеством художников-шестидесятников. Также участники смогли побывать на экскурсии-эссе «Элемент игры в искусстве Серебряного века». В большом зале цокольного этажа картинной галереи гостям рассказали о творчестве наивных художников Псковской земли.

«Мы стали заядлыми музейщиками года два-три назад. Музей стал очень увлекательным, и сюда стало интересно приходить всей семьей на мастер-классы и программы. Также постоянно появляются новые выставки и экспозиции, – рассказала участница акции Щепелева Анна. – В рамках акции для нас открытием стала тематическая экскурсия по "наивным" художникам, которая нас очень вдохновила прийти на будущие выставки».

Поганкины палаты в этом году удивляли новыми выставками. В программе были экскурсии по новым проектам «Его величество фарфор» и «Город Торопец Псковской губернии (к 950-летию города Торопец)». Также гости рассмотрели «Убранство палат белокаменных» в кабинете купца Поганкина и открыли для себя с новой стороны вечную красоту Музея псковского археологического общества.

На протяжении всего вечера в Палатах у Сокольей башни работали интерактивные площадки для семей с детьми. Под грамотным руководством мастеров юные посетители мероприятия создавали семейные сувениры из фетра, придумывали герб своей семьи по правилам геральдики, играли в настольные игры разных эпох. Также гости смогли попасть в мир русской деревни, где послушали отрывок из псковской сказки на «псковском языке», а также примерили роли сказочных персонажей.

Ни одна «Ночь искусств» не обходится без музыки. На протяжении всего вечера на первом этаже картинной галереи играл инструментальный квартет солистов губернаторского симфонического оркестра «Классика». Завершилась акция нежным акустическим сетом солистки кавер-группы Radio Band Юлии Дмитриевой в парадном зале галереи.