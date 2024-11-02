Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Покажите нам корову!
«Гельдт»: гостевые комнаты
Иван, белиссимо!
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
День народного единства в Пскове
чистый русский
литературные премии
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
босиком по траве
Защита прав педагогов
Профсоюз хороший инструмент
животноводство в Новосокольниках
 
 
 
ещё Культура 02.11.2024 09:350 Псковский музей-заповедник вошёл в топ-10 самых заметных музеев России 05.11.2024 14:350 «Ночь искусств» в Псковском музее посетили более 600 человек 05.11.2024 11:580 Некоторые объекты Псковского музея-заповедника не работают 5 ноября 03.11.2024 22:130 «Ночь искусств» в Псковском музее. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.11.2024 19:170 Фестиваль экскурсий «Ночь искусств» прошел в Пскове 03.11.2024 10:230 «Полосчатый кремень» и створку малой панагии нашли псковские археологии на раскопках на Плехановском посаде
 
 
 
Самое популярное 29.10.2024 17:1623 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 29.10.2024 15:405 Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн 30.10.2024 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове 29.10.2024 15:379 Дефицит кадров в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.11.2024 12:364 Школы Пскова после каникул останутся на «дистанционке»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Ночь искусств» в Псковском музее посетили более 600 человек

05.11.2024 14:35|ПсковКомментариев: 0

В минувшее воскресенье, в преддверии Дня народного единства, более 600 человек приняли участие в традиционной ежегодной акции «Ночь искусств», прошедшей в этом году под девизом «Россия объединяет». Основные события развернулись в Картинной галерее и Поганкиных палатах. Детская программа прошла в Палатах у Сокольей башни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«"Ночь искусств" – праздник как для жителей и гостей города, так и для сотрудников музея. Он отличается особой атмосферой, которая сочетается с насыщенной программой и интересными гостями. Музейщики подготовили множество сюрпризов для посетителей: арт-медиация, детские интерактивы и музыкальные сюрпризы», – отметила режиссер массовых праздников музейного образовательного центра Псковского музея-заповедника Ольга Гущина.

 

В Картинной галерее участники акции открывали для себя новые форматы. Второй год подряд музейщики проводили арт-медиацию, которая в этот раз познакомила с творчеством художников-шестидесятников. Также участники смогли побывать на экскурсии-эссе «Элемент игры в искусстве Серебряного века». В большом зале цокольного этажа картинной галереи гостям рассказали о творчестве наивных художников Псковской земли.

«Мы стали заядлыми музейщиками года два-три назад. Музей стал очень увлекательным, и сюда стало интересно приходить всей семьей на мастер-классы и программы. Также постоянно появляются новые выставки и экспозиции, – рассказала участница акции Щепелева Анна. – В рамках акции для нас открытием стала тематическая экскурсия по "наивным" художникам, которая нас очень вдохновила прийти на будущие выставки».

Поганкины палаты в этом году удивляли новыми выставками. В программе были экскурсии по новым проектам «Его величество фарфор» и «Город Торопец Псковской губернии (к 950-летию города Торопец)». Также гости рассмотрели «Убранство палат белокаменных» в кабинете купца Поганкина и открыли для себя с новой стороны вечную красоту Музея псковского археологического общества.

На протяжении всего вечера в Палатах у Сокольей башни работали интерактивные площадки для семей с детьми. Под грамотным руководством мастеров юные посетители мероприятия создавали семейные сувениры из фетра, придумывали герб своей семьи по правилам геральдики, играли в настольные игры разных эпох. Также гости смогли попасть в мир русской деревни, где послушали отрывок из псковской сказки на «псковском языке», а также примерили роли сказочных персонажей.

Ни одна «Ночь искусств» не обходится без музыки. На протяжении всего вечера на первом этаже картинной галереи играл инструментальный квартет солистов губернаторского симфонического оркестра «Классика». Завершилась акция нежным акустическим сетом солистки кавер-группы Radio Band Юлии Дмитриевой в парадном зале галереи.

Теги: #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 374 человека
05.11.2024, 14:510 Владимир Папорт: Композитные ограждения не допустят выезд на встречную полосу 05.11.2024, 14:350 «Ночь искусств» в Псковском музее посетили более 600 человек 05.11.2024, 14:270 Теплую неделю и выходные прогнозируют псковские синоптики 05.11.2024, 14:250 Пскович завоевал второе место в зимнем многоборье в Ленобласти
05.11.2024, 14:150 Елена Иванова: Для меня большая честь и ответственность возглавить Бежаницкий округ 05.11.2024, 14:080 Мошенники начали предлагать псковичам сменить полис на пластиковый 05.11.2024, 14:010 Новогодние ели подорожают в этом году на 10—20% 05.11.2024, 13:530 Укомплектованность медкадрами в псковских ФАПах составляет более 90%
05.11.2024, 13:500 Танцы и космос: в «Ночь искусств» в Полибино устроили бал 05.11.2024, 13:380 В Пскове завершают строительство домов с квартирами для детей-сирот 05.11.2024, 13:360 Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности жилья для семей с двумя детьми 05.11.2024, 13:320 На дорогах Псковской области отмечается рост основных показателей состояния аварийности
05.11.2024, 13:260 Виктор Остренко: Каким будет Молодежный парламент, зависит в большей степени от самих ребят 05.11.2024, 13:190 В полной готовности: коммунальные службы Великих Лук встретили первый снегопад 05.11.2024, 13:100 Делегация Псковской области участвует в мероприятиях марафона «Знание.Первые» 05.11.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Папортом
05.11.2024, 13:030 Экспорт свинины из РФ в январе-сентябре вырос на 23% 05.11.2024, 13:021 Марина Гаращенко: Каждый филиал больницы должен быть полноценным структурным подразделением 05.11.2024, 12:490 До +9 градусов и дожди прогнозируют 6 ноября в Псковской области 05.11.2024, 12:362 В Госдуме предложили в 40 раз увеличить штраф за шумные автомобили
05.11.2024, 12:340 Очередное ДТП произошло в Пскове на круговом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. ВИДЕО 05.11.2024, 12:310 У россиян резко вырос спрос на уходовые процедуры за кожей рук и головы — аналитики 05.11.2024, 12:250 День народного единства на «Волшебной горе»: песни, танцы и флешмоб 05.11.2024, 12:221 Более 300 врачей и 500 медицинских работников требуются в Псковской области
05.11.2024, 12:180 УАЗ спасли при пожаре в плюсской деревне Манкошев Луг 05.11.2024, 12:080 «Единая Россия» обсудит со сторонниками подготовку к выборам в Госдуму 05.11.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об укрупнении больниц и кадровом голоде 05.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 ноября
05.11.2024, 11:580 Некоторые объекты Псковского музея-заповедника не работают 5 ноября 05.11.2024, 11:520 20-летний водитель сбил девушку, переходившую дорогу в Пскове на зеленый сигнал светофора 05.11.2024, 11:502 Расчистка Псковы улучшила экологические условия проживания более 250 тысяч горожан 05.11.2024, 11:420 Дотации регионам на повышение зарплат бюджетникам хотят проиндексировать
05.11.2024, 11:290 Пассажирка пострадала в ДТП на автодороге Р-23 в Псковском районе 05.11.2024, 11:100 Елена Иванова стала главой Бежаницкого муниципального округа 05.11.2024, 10:560 Энергетики восстановили 4820 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях 05.11.2024, 10:510 В стиле «Гельдт»: гостевые комнаты для отдыха, торжеств и переговоров. ЛОНГРИД
05.11.2024, 10:470 «Единая Россия» запустила проект по повышению безопасности детей вблизи школ 05.11.2024, 10:440 Мужчина с залысиной в черной куртке пропал в Палкино 05.11.2024, 10:420 «Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области 05.11.2024, 10:360 Более 110 кг экстази в грузовике из Евросоюза обнаружили псковские таможенники
05.11.2024, 10:341 Сирена будет звучать в Псковской области 6 ноября 05.11.2024, 10:270 Пропавшую в Острове рыжеволосую женщину с тату на руке нашли живой 05.11.2024, 10:240 Два человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на улице Алехина. ФОТО 05.11.2024, 10:220 Этнографический диктант написали члены Молодёжного парламента в День народного единства
05.11.2024, 10:190 Два жилых дома спасли от огня в Псковской области за выходные 05.11.2024, 10:080 Дерево рухнуло на тротуар на Октябрьском проспекте в Пскове 05.11.2024, 10:060 Дороги в Великих Луках начали обрабатывать от гололеда 05.11.2024, 10:040 «Беседка»: Об укрупнении учреждений здравоохранения и кадровом голоде в медицине
05.11.2024, 09:530 Тело мужчины ищут водолазы в озере Ордово в Невельском округе 05.11.2024, 09:450 День народного единства в парке «Волшебная гора». ФОТОРЕПОРТАЖ 05.11.2024, 09:301 Средняя цена на автомобили с пробегом в России снизилась в октябре 05.11.2024, 09:150 Российские ученые будут искать жизнь на Венере
05.11.2024, 09:000 Власти готовят многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников 05.11.2024, 08:401 Число легальных мигрантов в России возросло на 41% 05.11.2024, 08:200 Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря 05.11.2024, 08:000 150 участников собрали чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою
05.11.2024, 07:300 День военного разведчика отмечают в России 05.11.2024, 07:000 Россиянки стали реже отказываться от детей в роддомах 04.11.2024, 22:010 Психолог рассказала, как укрепить здоровье на пути к материнству 04.11.2024, 21:380 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября
04.11.2024, 21:220 Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой» 04.11.2024, 21:000 Интерактив: Автодробер 04.11.2024, 20:380 Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Павла Мищенкова 04.11.2024, 20:270 Великолучанка вошла в сборную России по самбо
04.11.2024, 20:200 Кравцов заявил, что сокращение сроков обучения в школах не обсуждается 04.11.2024, 20:000 Песню «Великие Луки» массово исполнили в честь Дня народного единства 04.11.2024, 19:450 За сутки ликвидированы почти все последствия ураганного ветра - Борис Елкин 04.11.2024, 19:370 Навигация пассажирских катеров на Талабские острова завершится с 5 ноября
04.11.2024, 19:200 Флешмоб к Дню народного единства состоялся  на «Волшебной горе в Пскове  04.11.2024, 19:000 Более полутора миллионов рублей лишились жители области в результате мошеннических действий 04.11.2024, 18:400 Великолучане возложили цветы к стеле «Город воинской славы» 04.11.2024, 18:350 Александр Борисов поздравил с Днем народного единства жителей Псковской области
04.11.2024, 18:220 «Постскриптум»: День народного единства, смена женского караула в Собрании и продолжение дистанционки. ВИДЕО 04.11.2024, 18:020 Дерево упало в парке имени Гагарина в Пскове 04.11.2024, 17:583 Рейтингомер: миллиарды на «Моглино», Иванова в КАППО и новый кадр из Москвы 04.11.2024, 17:440 «Гайд-парк»: Политический камбэк? Почему экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виктор Яшин пополнил ряды «эсеров»? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru