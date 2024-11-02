Культура

Псковский музей-заповедник получил ценные подарки от давнего друга

Давний друг музея - архитектор, искусствовед, академик Российской академии художеств Юрий Савельев - посетил Псковский музей вместе с группой преподавателей и студентов и преподнес в дар музею гравюру собственного авторства и монографию Академии художеств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Юрий Савельев создал десять гравюрных оттисков «Псковский пейзаж. Мирожский монастырь». В коллекцию музея попала вторая работа из этого тиража. Также музей получил в дар монографию «Императоры Александр II и Александр III. Покровители русского искусства». Затем гости отправились на обстоятельную экскурсию по Картинной галерее, работы в которой также представляют интерес для преподавателей и студентов академии.

Псковский музей-заповедник выразил искреннюю благодарность Юрию Савельеву и Российской академии художеств за такой ценный подарок.

Юрий Савельев – архитектор, искусствовед, академик Российской академии художеств, автор книг и более 200 научных статей, опубликованных в России, Франции, Италии, Испании, Югославии и США, в том числе – в каталоге выставки «Святая Русь» (Лувр, 2010) России во Франции.