Культура

Открылась выставка «Хранить вечно» к 80-летию освобождения Псковской земли

Открытие музейно-выставочного комплекса «Хранить вечно» состоялось в Псковском музее-заповеднике 6 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хранить вечно» - выставочный проект Псковского музея, посвящённый 80-летию освобождения Псковской земли от немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В центре внимания выставки — бойцы и командиры двух стрелковых дивизий, принимавших участие в освобождении Псковской области зимой-летом 1944 года.

«Выставка посвящена боевому пути и военнослужащим 128-й и 376-й стрелковых дивизий, которые освобождали город Псков и которые в августе 1944 года получили почетное наиминование "Псковских". Они открываются в пространстве экспозиции "Псковский край в годы Великой Отечественной войны" и являются своеобразным дополнением данной экспозиции. Основная цель — рассказать именно о военнослужащих, солдатах, офицерах, которые, начиная с 1944 года, с зимы, воевали и освобождали Псковскую землю», - рассказал старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Он отметил, что наиболее интересными объектами, кроме вещей и фотографий, которые принадлежали участникам освобождения Псковщины и города Пскова, служившим в этих дивизиях, являются армейская и красноармейская печати.

Выставка включает в себя уникальные материалы из армейской газеты «Удар по врагу», в которой публиковались отчеты о действиях 42-й армии, в состав которой входила 128-я стрелковая дивизия. Особое внимание уделено газете «Сталинский сокол», которая освещает не только боевые операции, но и личные истории солдат, освобождавших Псковскую область.

«Мы хотим не только рассказать о военных успехах, но и показать людей, которые стояли за этими подвигами. На выставке представлены фотографии бойцов, их биографии и воспоминания, которые помогают лучше понять, какой ценой была достигнута победа», – добавил Юрий Конов.

Выставка будет открыта для посетителей до февраля следующего года.