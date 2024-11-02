Культура

Жители Псковской области могут принять участие в «Культурном марафоне»

Стартовал финальный этап «Культурного марафона». В этом году культурно-просветительская акция «Культурный марафон» проходит в пятый раз и посвящена русской классической культуре: литературе, музыке и живописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Как рассказали организаторы, мероприятие ориентировано на школьников, но поучаствовать в нем могут и взрослые.

Цель акции – показать связь классического искусства и современных технологий, вдохновить участников на самостоятельные творческие поиски.

Эксперты подготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные развивающие тесты, которые можно пройти онлайн с 5 ноября по 8 декабря 2024 года на сайте.

Задания подготовлены для трех возрастных групп:

младших школьников от 7 до 10 лет;

подростков от 11 до 14 лет;

старшеклассников от 15 лет.

Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.

В декабре будут подведены итоги «Культурного марафона». Среди участников случайным образом разыграют ценные призы. Все участники также смогут скачать грамоты в личном кабинете. Участие в акции бесплатное.