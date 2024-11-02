Жители Псковской области могут принять участие в «Культурном марафоне»

Стартовал финальный этап «Культурного марафона». В этом году культурно-просветительская акция «Культурный марафон» проходит в пятый раз и посвящена русской классической культуре: литературе, музыке и живописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Как рассказали организаторы, мероприятие ориентировано на школьников, но поучаствовать в нем могут и взрослые.
Цель акции – показать связь классического искусства и современных технологий, вдохновить участников на самостоятельные творческие поиски.
Эксперты подготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные развивающие тесты, которые можно пройти онлайн с 5 ноября по 8 декабря 2024 года на сайте.
Задания подготовлены для трех возрастных групп:
Материалы теста подобраны так, чтобы каждый участник смог узнать что-то новое о русской классической культуре.
В декабре будут подведены итоги «Культурного марафона». Среди участников случайным образом разыграют ценные призы. Все участники также смогут скачать грамоты в личном кабинете. Участие в акции бесплатное.