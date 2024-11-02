Культура

На выставке «Его величество фарфор!» в Пскове представлено 400 предметов

В Поганкиных палатах начала действовать выставка «Его величество фарфор!» – представлено 400 предметов из собрания Псковского музея-заповедника, многие из них впервые увидели свет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Коллекция богата и многогранна – от китайской сахарницы династии Цин (XVII век) до коллекций Анны Лепорской, сделанных на ленинградском фарфоровом заводе. Эти уникальные предметы были переданы Псковскому музею-заповеднику самой Анной Лепорской в период с 1972 по 1980 годы, являются авторскими экземплярами тиражей и имеют личную подпись автора.

Выставку можно посетить 8 ноября (пт) в 12:00 в фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: +78112663311. Обязательная предварительная запись. А еще ежедневно по тематическим экспозициям Поганкиных палат проводятся сборные экскурсии.