Культура

Псковский музей презентовал фильм на научно-фантастическом симпозиуме

Сотрудники Псковского музея-заповедника приняли участие в научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», который проходил с 4 по 6 ноября в новом национальном центре «Россия» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Основной площадкой симпозиума стал конгресс «Музей – место формирования будущего».

В рамках конгресса организаторы провели экспертный опрос, который прошли сотрудники музеев. По его итогам были выявлены наиболее вероятные прогнозы образа музея будущего и точки дискуссии, которые легли в основу обсуждения в третий день симпозиума.

Псковский музей-заповедник в качестве ответа на опрос создал фильм. Он рассказывает о необходимости музея меняться, чтобы быть актуальным в настоящем и будущем, при этом оставаясь собой.

«Также в фильме говорится о высокой миссии музея в формировании нашего будущего. Премьера фильма совсем скоро на ресурсах Псковского музея!» - отметили в учреждении.