Культура

Поучаствовать в конкурсе «Арт-краеведение» предлагают псковичам

Команда «Это просто» с поддержкой фонда президентских грантов запустила межрегиональный конкурс рисунков «Арт-краеведение», к участию приглашаются жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Изображение: «Это просто»

Проект охватывает пять регионов Северо-Западного федерального округа: Карелию, Вологодскую, Новгородскую, Ленинградскую и Псковскую области. Он реализуется при поддержке правительства Ленинградской области, Движения Первых и завода художественных красок «Невская палитра».

Главная цель проекта — привлечь детей и подростков к изучению краеведения через творчество и исследовательскую работу на родной земле. После конкурса будет создана интерактивная карта, куда войдут все достойные рисунки. Авторы лучших работ получат призы и подарки для творчества, а каждый участник, чья работа попадет на карту, получит её настенный вариант.

Команда «Это просто» уже провела успешный конкурс в Ленинградской области, в котором участвовало более 950 юных художников. В мае 2024 года на основе рисунков была презентована интерактивная карта региона.

Теперь проект готов расширить свои границы и предоставить возможность детям и подросткам от 6 до 18 лет запечатлеть уникальный «культурный код» своего региона. В рамках подготовки к конкурсу участники смогут поучаствовать во встречах с амбассадорами «Арт-краеведение» и 15 мастер-классах по краеведению в каждом из 5 регионов.

Для удобства участников подготовлены гайды и методички с подробной информацией о конкурсе.

Онлайн-прием заявок открыт до 15 января на сайте.