Культура

Выставка «Изборск – открытый город» начнет работать 15 ноября

В выставочном зале Государственного музея-заповедника «Изборск» 15 ноября откроется выставка «Изборск – открытый город», посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося российского археолога-слависта, доктора исторических наук, академика РАН, профессора Валентина Седова (1924–2004). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение: Музей-заповедник «Изборск»

Два десятилетия, с 1971 по 1992 годы, Валентин Седов руководил раскопками экспедиции академии наук на Труворовом городище, по существу, открыв современникам и всему миру древний Изборск. Экспедиция профессора Валентин Седова сделала первое объёмное и подробное археологическое описание Изборска, создала целостную научную реконструкцию города-крепости.

В фондовом собрании музея-заповедника «Изборск» хранится свыше 55 тысяч предметов археологии. Сегодня можно без преувеличения утверждать, что Валентин Седов – основоположник археологической коллекции государственного музея-заповедника «Изборск», имеющей огромную значимость для науки и истории, и это музейное собрание – паспорт Российской государственности, свидетельство о рождении на древней исконно русской земле, отметили в музее.

Выставка «Изборск – открытый город. К 100-летию Валентина Седова» впервые наиболее полно представляет уникальную коллекцию индивидуальных находок, знакомит с научной деятельностью и многочисленными открытиями выдающегося ученого нашего времени, археолога-слависта Валентина Седова, которые являются важной частью сокровищницы Российской науки и культуры.

В нескольких разделах экспозиции: «Город Трувора», «Град кривичей», «Щит северной Руси», «Дом святого Николы» – развернуты различные аспекты истории, культуры и быта порубежного города в период раннего средневековья.

Выставка «Изборск – открытый город» будет работать до февраля 2025 года.

Открытие 15 ноября в 15.00, адрес: выставочный зал, улица Печорская, дом 37.