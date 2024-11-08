Культура

Псковские музыканты приглашают на концерт «Ноябрьский дождь»

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на концерт «Ноябрьский дождь» 17 ноября в 15.00. На мероприятии выступят местные исполнители: Александр Петров, Александр Багаев и Сергей Печкуров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Изображение: центральная городская библиотека

Гости смогут насладиться поэзией и музыкой о жизни, любви, счастье и трудностях.

«Каждый может найти большое время в малом, и наоборот. Может справиться со своим временем, несмотря на его быстротечность – настолько быстро настоящее вытесняется сейчас новым настоящим и уходит, откладываясь в прошлое», – полагает Александр Петров, автор поэтической книги «Погода опять портится» и сборника «Где-то на краю Вселенной», который будет представлен на встрече.

«Александр Багаев представит музыкальные композиции, в которых прослеживается стремление соединить музыку с берегов туманного Альбиона с городским романтизмом», - рассказали в библиотеке.

Сергей Печкуров, ранее участник группы «КрейZи ХауZъ», исполнит как старые хиты, так и новые песни.