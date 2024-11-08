Культура

Выставка о красоте повседневной жизни откроется в Пскове

В Доме офицеров Пскова 22 ноября откроется фотовыставка «Семейное бытиё» псковского фотографа Анастасии Войналович, которая с 2020 года активно занимается фотопроектами и уже успела завоевать признание на выставке о материнстве и семье в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Доме офицеров.

Фотографии: Дом офицеров

Эта выставка гармонично вписывается в Год семьи и предлагает зрителям рассмотреть важность семейных моментов через сюжетные и портретные фотографии, которые подчеркивают красоту повседневной жизни.

«Повседневные, привычные дела составляют значительную часть нашей жизни. Мы мало о чем задумываемся, когда готовим обеды и ужины, когда убираемся дома, когда занимаемся рутинными делами и общаемся друг с другом. Но ведь все это и есть наша жизнь, и она наполнена самыми различными эмоциями и событиями, которые составляют в первую очередь нас самих. Самые простые вещи оказываются поистине ценными и прекрасными. То, что в стереотипах фотографии считают "некрасивым" и обычно стараются спрятать, я, наоборот, показываю, потому что нахожу в этом истинную ценность», — говорит автор.

На торжественную церемонию открытия выставки будут приглашены герои фотографий, представленных в экспозиции.

Торжественное открытие состоится 22 ноября в 18:00. Выставка продлится до 13 декабря.