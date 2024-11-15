Культура

Очередной этап косметического ремонта начался в Тямшанском доме культуры

В Тямшанском доме культуры Псковского района начался очередной этап косметического ремонта. Как сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале, средства на обновление помещений выделил завод «Титан-Полимер».

Фотографии: Наталья Федорова / Telegram

«В ближайшее время будут отремонтированы концертный и диско- залы. Вместе с генеральным директором завода "Титан-Полимер" Кириллом Неретиным ознакомились с проведением ремонтных работ, которые проводятся с учетом особенностей конструктивных решений для удобства проведения концертов и выступления творческих коллективов. ДК является "точкой притяжения" для жителей Тямшанской волости», - сказала Наталья Федорова.

Здесь работают восемь творческих самодеятельных коллективов, действуют 12 кружков и любительских объединений, открыт центр добровольчества. Дом культуры регулярно проводит фестивали, концерты и творческие встречи. В течение этого года уже организовано более 100 мероприятий.

«Уверена, после завершения ремонта у нас получится красивая и функциональная площадка, которая будет радовать местных жителей. Генеральный директор завода "Титан-Полимер" Кирилл Неретин отметил, что ранее в Доме культуры по проекту "Титан – развитие территорий" были отремонтированы входная группа, помещения центра добровольчества и несколько кабинетов учреждения. Взаимодействие администрации района и предприятия в рамках социального партнерства продолжается», - добавила глава района.