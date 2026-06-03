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В библиотеках Пскова открылся сезон летних чтений для школьников

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Централизованная библиотечная система Пскова открыла сезон летних чтений для школьников. В библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева летние чтения начались с праздника «Лето ярких книг», на который пришли ученики школ №12 и №20, а также воспитанники детского сада №27, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе системы.

Фотографии: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Открывая праздник, библиотекари поздравили школьников с окончанием учебного года и напомнили, «что настало время отложить учебники и взять в руки книжки, потому что лето — это не только пора игр и прогулок, но и возможность окунуться в захватывающий мир детской литературы».

После этого юные артисты из Детской школы искусств города Пскова устроили для читателей библиотеки «Родник» концерт на свежем воздухе. Музыкальные номера чередовались с загадками, играми и танцами.

Вторым мероприятием летних чтений в библиотеке «Родник» стала интерактивная игра «В мире искусства» для ребят из летнего лагеря Социально-экономического лицея №21. 

 


Дети разделились на две команды и соревновались в ответах на вопросы про музыку, мультфильмы, изобразительное искусство и литературу. По мнению сотрудников библиотеки, ученики лицея продемонстрировали не только знания, смекалку и находчивость, но и умение работать в команде.

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