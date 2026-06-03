 
Культура

Выставку «Крестьянская механика и мода» в Изборске сегодня могут посетить бесплатно некоторые категории граждан

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В первую среду месяца определенные категории граждан могут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Афиши: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

В первую среду месяца бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» могут воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, лица, не достигшие восемнадцати лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, а также пенсионеры по возрасту.

 
«Сегодня – первая среда месяца, отличный повод провести прекрасный день в Изборске всей семьей. Приглашаем на нашу новую выставку «Крестьянская механика и мода» в выставочном зале! Подробнее о выставках и экспозициях можно узнать на нашем сайте. До встречи в Изборске!» — комментируют в пресс-службе.
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