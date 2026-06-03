Выставку «Крестьянская механика и мода» в Изборске сегодня могут посетить бесплатно некоторые категории граждан

В первую среду месяца определенные категории граждан могут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Афиши: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

В первую среду месяца бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» могут воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, лица, не достигшие восемнадцати лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, а также пенсионеры по возрасту.