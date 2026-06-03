«Все мы находимся в вибрациях его меди»: в «Михайловском» завершили монтаж главной выставки Пушкинского праздника

В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» завершён монтаж выставки «"Медный всадник", — все мы находимся в вибрациях его меди». Эта экспозиция станет главным художественным событием LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.



Фото здесь и далее: Наталья Алексеева музей-заповедник «Михайловское»

Основные экспонаты для новой выставки прибыли в «Михайловское» из Всероссийского музея Александра Пушкина (Санкт- Петербург). Экспозиция, названная по цитате из Александра Блока, рассказывает об истории создания поэмы Александра Пушкина, вошедшей в золотой фонд отечественной литературы. Второй «смысловой сюжет» выставки — история памятника первому российскому императору Петру I работы Этьена Фальконе. В экспозицию вошли 70 музейных предметов, впервые экспонирующиеся в Псковской области. Среди них, в частности, вступление к поэме «Медный всадник» в журнале, напечатанное в журнале «Библиотека для чтения» (1834), и полный текст поэмы с цензурными правками, впервые опубликованный уже после смерти Пушкина. Изобразительный ряд знакомит посетителей с гравюрами от XVIII столетия (Якоб ван дер Шлей, Христиан-Готлиб Гейзер, Христиан-Альберт Вортман, Михаил Махаев и другие) до наших дней, с живописью и графикой Александра Бенуа, Анны Остроумовой-Лебедевой, Ирины Ершова, Александра Самохвалова, Юрия Люкшина, Олега Яхнина и других мастеров, со скульптурным портретом Петра работы Мари-Анны Колло, редкими книжными изданиями.

Сотрудники музея-заповедника «Михайловское» дополнили выставку образцами мебели XIX столетия, обустроив в зале своего рода интерьерный уголок. Здесь среди прочего размещены живописные виды Болдина, где Пушкин и написал «Медного всадника».

В «Михайловском» уточнили, что выставка «"Медный всадник", — все мы находимся в вибрациях его меди» развёрнута в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (поселок городского типа Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Её торжественное открытие назначено на первый день LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры).

Вход на церемонию, которая начнётся в 15:00, свободный.