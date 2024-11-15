Культура

В Псковской областной библиотеке пройдёт новая программа, посвящённая художнику Михаилу Нестерову

Новая программа «Михаил Нестеров. Исцеление живописью» в рамках БиблиоТеатра «Прямая речь» пройдёт в Псковской областной библиотеке имени Курбатова в понедельник, 18 ноября. Встреча пройдёт совместно с приглашёнными гостями, среди которых будут актёры Академического театра драмы имени А.С.Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Встреча, посвящённая великому русскому художнику, пройдет с участием актёров Академического театра драмы им. А.С. Пушкина – Александра Овчаренко и заслуженного артиста России Виктора Яковлева. Ведущая новой программы станет Нина Яковлева.

Палитра живописных красок Нестерова – сложный, необъятный мир Руси, где отражаются прошлое и настоящее нашей страны. Про то, как картина «Видение отроку Варфоломею» случайно попала на глаза Третьякову и навсегда изменила жизнь Михаила Нестерова можно узнать на сайте.



Мероприятие пройдёт 18 ноября в 15:00 в актовом зале Псковской областной библиотеке имени Курбатова.