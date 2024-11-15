Культура

Постановка «Евгений Онегин» от студентов ВГИКа пройдёт на сцене Великолукского драматического театра

Постановка «Евгений Онегин» от студентов мастерской В.А. Грамматикова университета ВГИК им. С.А. Герасимова пройдёт на сцене Великолукского драматического театра 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Помимо этого, студенты ВГИК им. С.А. Герасимова приглашают жителей Псковской области на яркий и вдохновляющий фестиваль ведущих театральных школ «АЛЕКСАША», который стартует 19 ноября. Он также пройдёт на сцене драматического театра Великих Лук.