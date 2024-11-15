Культура

Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдет в Псковском музее

Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» по картинной галерее пройдет 23 ноября в 12:00 в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Гостей выставки ждёт знакомство с различными техниками и стилями жанра, начиная от классических портретов времен императора Петра Великого до современных экспериментов XXI века. На экскурсии можно узнать, как художники прошлого и настоящего передавали характер и эмоции своих моделей, какие приёмы использовали для этого.

Научный сотрудник музея расскажет и покажет, как преображался портретный жанр на протяжении веков, как он отражал социальные и культурные изменения своего времени.

В конце экскурсии гости смогут принять участие в детективном поиске портретов картинной галереи по маленьким фрагментам.

Место встречи: фойе Главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7). Телефон для записи: +78112663311. Обязательная предварительная запись.