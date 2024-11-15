Культура

Псковский музей представил «Архангела» Николая Рериха в Эрмитаже

Псковский музей-заповедник представил в Государственном Эрмитаже две работы Николая Рериха из своего собрания в рамках выставочного проекта «"Твердыня пламенная". К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха» в залах Главного штаба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В торжественном открытии приняла участие заместитель генерального директора Псковского музея по научной работе Эльвира Королева.

Более 500 предметов экспозиции повествуют о творческом, научном и духовном пути художника, философа, археолога, писателя, путешественника и общественного деятеля Николая Рериха.

Выставка демонстрирует не только картины художника, но и уникальные произведения русской иконописи и тибетской живописи, предметы декоративно-прикладного искусства, памятники письменности, книги, документы, фотографии и вещи, связанные с его жизнью и творчеством.

Из собрания Псковского музея на выставке можно увидеть сразу два экспоната: графическая работа «Архангел» и эскиз для мозаики «Иоанн Предтеча». Оба произведения были созданы в XX веке и представляют особую ценность для музея.