Культура

Колледж искусств приглашает псковичей на творческую встречу

Встреча с творческим коллективом театра «Мы» Детской школы искусств имени Сергея Прокофьева и участниками хореографического ансамбля «Хорошка» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Изображение здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Художественный руководитель коллектива — Юлия Герега, хореограф — Юлия Белова.

В программе встречи зрители увидят два пластических спектакля: «Выдуманная история петербургского ангела» и «Песнь камней».

В рамках встречи состоится мастер-класс «Импровизационные задачи в постановке хореографических миниатюр», который проведёт старший преподаватель комиссии «Хореографическое творчество» ЛОККиИ Юлия Герега.

Руководители коллективов города Пскова смогут обсудить актуальные вопросы хореографии и обучения молодёжи искусству танца во время круглого стола.

Начало мероприятия в 14:00.

Адрес отделения культуры и искусств колледжа: улица Набат, дом 5. Вход свободный.