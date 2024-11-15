Колледж искусств приглашает псковичей на творческую встречу

Встреча с творческим коллективом театра «Мы» Детской школы искусств имени Сергея Прокофьева и участниками хореографического ансамбля «Хорошка» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.
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Художественный руководитель коллектива — Юлия Герега, хореограф — Юлия Белова.
В программе встречи зрители увидят два пластических спектакля: «Выдуманная история петербургского ангела» и «Песнь камней».
В рамках встречи состоится мастер-класс «Импровизационные задачи в постановке хореографических миниатюр», который проведёт старший преподаватель комиссии «Хореографическое творчество» ЛОККиИ Юлия Герега.
Руководители коллективов города Пскова смогут обсудить актуальные вопросы хореографии и обучения молодёжи искусству танца во время круглого стола.
Начало мероприятия в 14:00.
Адрес отделения культуры и искусств колледжа: улица Набат, дом 5. Вход свободный.