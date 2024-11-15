Культура

В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников

Продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах. На данный момент заканчиваются фасадные работы на колокольне и нанесение штукатурки. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове

(Псковской области)»/ Telegram-канал

Сейчас на объекте реставрируется каменная ограда. Специалисты завершили вычинку и замену разрушенной кирпичной и каменной кладки наружных стен и основания церкви.

Производена замена окон. Оконные заполнения выполнены из дерева, повторяют форму и конструктив исторических. Помимо этого, построена котельная.

Напомним, что первая деревянная церковь Сорока Севастийских мучеников была устроена в монастыре при игумене Дорофее (начало XVI века). В 1540 году игумен Корнилий перенес его из монастыря на «дворец», в приезжий двор (напротив главного входа в монастырь).

В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начато строительство каменного, ныне существующего.