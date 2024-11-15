Картинная галерея и Поганкины палаты в Пскове закрыты на выходной

Выходной день объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника в понедельник, 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Сегодня выходной на следующих объектах:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
Но в этот день вы можете посетить:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»;
- Двор Постникова, где вас ждут выставки «Зеркало псковской печи», «Чести своей никому не отдам» и многие другие;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровскую башню.