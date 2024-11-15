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Картинная галерея и Поганкины палаты в Пскове закрыты на выходной

От стекляшки до «чебурашки». ЛОНГРИД

От стекляшки до «чебурашки». ЛОНГРИД

Культура

Картинная галерея и Поганкины палаты в Пскове закрыты на выходной

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Выходной день объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника в понедельник, 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника Сегодня выходной на следующих объектах: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры. Но в этот день вы можете посетить: Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох» и «Господин Псков»;

Двор Постникова, где вас ждут выставки «Зеркало псковской печи», «Чести своей никому не отдам» и многие другие;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

Покровскую башню.