Культура

«Земля Псковская»: итоги работы музея-заповедника подводят на конференции

Межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» стартовала в Псковском музее-заповеднике 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Название нашей конференции говорит само за себя. "Земля Псковская, древняя и современная". Это своеобразное подведение итогов научно-исследовательских работ, реставрационных работ. Ведь мы постоянно работаем», - сказала генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она отметила, что штат сотрудников музея насчитывает 358 человек.

За 3 года в музее-заповеднике появились новые структурные подразделения: экспозиционно-выставочный отдел, служба музейных проектов и культурно-просветительных мероприятий, сектор по связям с общественностью и СМИ, сектор IT. «Не представляю, как мы без них жили раньше», - сказала директор.

Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» – своего рода подведение итогов года для музейных научных сотрудников, где они представляют наиболее яркие результаты своих исследований.

В этом году она посвящена 180-летию Н.А. Римского-Корсакова, 185-летию М.П. Мусоргского, 80-летию полного освобождения территории Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию образования Псковской области.