Культура

В Псковской области определили победителей конкурса «Есть для песен простор — это хор, это хор»

В Псковской области определены победители второго регионального конкурса школьных хоровых и вокальных коллективов «Есть для песен простор — это хор, это хор». Мероприятие прошло на базе Городского культурного центра и объединило более 300 учащихся общеобразовательных учреждений из Гдова, Пустошки, Невеля, Новоржева, Острова, Великих Лук и Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Лучшие исполнители отмечены в номинациях «Песни XX века» и «Наши семейные песни» в разных возрастных группах. Лауреатов конкурса наградили заслуженными дипломами и денежными призами.

От имени правительства региона участников конкурса с праздником музыки и творчества поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В поздравительном адресе она отметила, что стремление педагогов и молодежи развивать в регионе хоровое пение и воспитывать в себе чувство прекрасного восхищает и вдохновляет.

«Именно вы своим талантом и упорством вносите яркие краски в культурную жизнь нашего региона. Каждый из вас — это уникальная нота в большом музыкальном произведении, и именно ваше трудолюбие делает хоровое пение таким особенным. Мы гордимся тем, что в нашей области существует такая богатая традиция музыкального образования, где вы имеете возможность развивать свои таланты, общаться с единомышленниками и дарить окружающим тепло своих голосов», — значится в сообщении первого вице-губернатора.

Жюри конкурса отметило, что вокалисты показали высокий профессиональный уровень.

В состав конкурсной комиссии входили композитор, профессор кафедры оркестровки и общего курса композиции Санкт — Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат всероссийских конкурсов Евгений Петров; руководитель детского музыкального театра CHORUS и концертного хора Лицея искусств «Санкт-Петербург» Наталья Никонова; участник президиума Российской общественной академии голоса и правления Псковского филиала Всероссийского хорового общества, хормейстер детского хора «Вдохновение» Великолукской ДМШ № 1 имени Мусоргского Анжелика Романюк; учитель музыки псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры, художественный руководитель школьного хора Татьяна Зимарская; начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский; композитор, автор- исполнитель, заслуженный работник культуры региона, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», руководитель Народного коллектива фольклорного ансамбля «Заряница» Великолукской ДМШ № 1 имени Мусоргского Маргарита Амирханян.

Конкурс «Есть для песен простор — это хор, это хор» проводится с целью развития детского хорового движения, культуры вокально-хорового пения в исторически сложившихся в России жанрах, сохранения песенного музыкального наследия страны, поддержка талантливых творческих семей. Конкурс проходит в рамках мероприятий Года семьи в России, объявленного президентом.