Псковскую молодежь приглашают на мастер-класс по режиссуре и актерскому мастерству

Форум молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» приглашает творческую молодёжь Псковской области на образовательную программу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
В преддверии форума молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» с 2 по 22 декабря пройдет образовательная программа Фестиваля креативных индустрий «Плеск». Молодежь Псковской области погрузится в мир кино, театра, литературы и волонтерства, открыв для себя секреты, которыми делятся успешные профессионалы, рассказали в комитете.
Для участников с познавательными лекциями и практиками выступят известные актеры, артисты, блогеры, телеведущие, сценаристы и режиссеры, готовые поделиться своими знаниями и опытом. Они раскроют секреты создания качественных и увлекательных проектов.
Участников ждут:
Зарегистрироваться на образовательную программу можно по ссылке.