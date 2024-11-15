Культура

Псковскую молодежь приглашают на мастер-класс по режиссуре и актерскому мастерству

Форум молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» приглашает творческую молодёжь Псковской области на образовательную программу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

В преддверии форума молодёжных креативных проектов «Вау-эффект» с 2 по 22 декабря пройдет образовательная программа Фестиваля креативных индустрий «Плеск». Молодежь Псковской области погрузится в мир кино, театра, литературы и волонтерства, открыв для себя секреты, которыми делятся успешные профессионалы, рассказали в комитете.

Для участников с познавательными лекциями и практиками выступят известные актеры, артисты, блогеры, телеведущие, сценаристы и режиссеры, готовые поделиться своими знаниями и опытом. Они раскроют секреты создания качественных и увлекательных проектов.

Участников ждут:

Творческий мастер-класс «В театр через книгу» от актрисы, певицы и детского писателя Татьяны Жемчужной; Мастер-класс «Секреты киноискусства» от Алексея Свиридова, режиссера кино, социальных и театральных проектов, сценариста и актера; Лекция на тему «Разработка интерактивных мероприятий в сфере креативных индустрий» от Татьяны Афониной, сертифицированного тренера федерального проекта «Школа Добро.Университет» и федерального эксперта грантовых конкурсов и многое другое;

Зарегистрироваться на образовательную программу можно по ссылке.