Культура

Яркие хореографические выступления ждут псковичей на закрытии «Максимовского» фестиваля

Вечер памяти, посвященный творчеству заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова, состоится в Доме офицеров в Пскове 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

«Известный на Псковщине хореограф и педагог, обладатель почетного звания "Душа земли Псковской" отдал всю свою жизнь танцу, не просто танцу, а танцу, идущему в ногу со временем, в ногу с важными событиями своей страны и своей малой родины», - рассказали в Доме офицеров.

Насыщенная программа творческого вечера по-новому окунет зрителей в мир танца, полный эмоций и чувств, отметили в учреждении.

Лучшие коллективы области, ставшие победителями хореографического конкурса искусств, названного «Максимовским», объединенные одной общей идеей – дарить людям радость через творчество, представят успешные хореографические постановки в ярких сценических костюмах.

«Дополнением вечера хореографического искусства станет выступление мэтров вокального мастерства - заслуженных артистов России. Совместный "творческий шедевр" Александра Либа и театра танца "Русские узоры", ставший хитом нашего времени, - яркое подтверждение успешного продолжения дела Владимира Максимова, пропагандировавшего высокую эмоциональную силу воздействия танца на каждого человека», - заметили в учреждении.

Вечер памяти станет завершением фестиваля хореографического искусства, посвященного творчеству известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Максимова, получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

29 ноября в 18.30 в концертный зал Дома офицеров псковичей приглашают на закрытие фестиваля хореографического искусства, посвященного творчеству заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова.

Организаторами творческого проекта выступают АНО «Центр талантов» и МБУК «Дом офицеров».