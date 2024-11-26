Культура

Русский рок станет темой лекции в Пскове

Лекция по теме «Русский рок как общественное и музыкальное явление в 1960-1980 годах» пройдет 30 ноября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Автором лекции является выпускник исторического факультета ПсковГУ Степан Степанников.

«Русский рок ‒ довольно своеобразное и многогранное направление в рамках мировой музыкальной культуры. В какой-то степени его можно назвать серьёзной альтернативой западному року, и дело тут не только в языке исполнения. Безусловно, рок-музыка пришла к нам "тайными тропами" именно с Запада, и во многом русский рок своими корнями уходит именно туда, но несмотря на это обстоятельство у нашей версии имеется ряд отличительных черт, которые будут рассмотрены в рамках данной лекции», - рассказал Степан Степанников.

На лекции рассмотрят вопрос проникновения западной культуры в СССР, самой рок-музыки и причины взлёта их популярности у части советской молодёжи. Также будет затронута тема государственного влияния на становление рок-культуры в СССР, развитие самой рок-музыки, способы её распространения.

Автор рассказывает истории зарождения легенд, поиска собственного звучания и создания главных песен, занявших впоследствии вершины чартов.