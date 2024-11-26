Русский рок станет темой лекции в Пскове

Лекция по теме «Русский рок как общественное и музыкальное явление в 1960-1980 годах» пройдет 30 ноября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.
Автором лекции является выпускник исторического факультета ПсковГУ Степан Степанников.
На лекции рассмотрят вопрос проникновения западной культуры в СССР, самой рок-музыки и причины взлёта их популярности у части советской молодёжи. Также будет затронута тема государственного влияния на становление рок-культуры в СССР, развитие самой рок-музыки, способы её распространения.
Автор рассказывает истории зарождения легенд, поиска собственного звучания и создания главных песен, занявших впоследствии вершины чартов.