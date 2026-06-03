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Псковский музей-заповедник открывает сезон летних поездок 14 июня

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Псковский музей-заповедник 14 июня открывает сезон летних впечатлений и приглашает туда, «где рождалась великая музыка» — в старинную усадьбу Николая Римского-Корсакова в Вечаше, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

У гостей усадьбы будет возможность погрузиться в атмосферу дворянской жизни XIX века, а также посетить познавательные экскурсии по залам усадьбы, где каждый уголок «хранит историю о гении русской музыки». «Вы узнаете факты из его творческого пути, прогуляетесь по тенистым парковым аллеям к зеркальной глади озера, а уютное дружеское чаепитие согреет душу», — отмечают в музее.

«Самый таинственный праздник года» — Ивана Купала — также будет возможность отметить 4 июля в Вечаше. «Приготовьтесь к настоящему погружению в народные традиции: нас ждёт дружный хоровод, плетение ярких венков из полевых цветов и трав и прыжки через костер под открытым небом», — комментируют организаторы поездок.

 


Обязательна предварительная запись по телефону: +78112331603.

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