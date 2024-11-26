Культура

Выставка «Господин Псков» закончила работу в областном центре

Археологическая выставка «Господин Псков» закончила свое действие в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Это пространство рассказывало о Пскове как городе-государстве с уникальным политическим устройством, о Псковской крепости как о мощном фортификационном сооружении своего времени, о духовном и самобытном культурном центре, игравшем особую роль в истории страны.

На выставке был отражен период экономического, политического и культурного расцвета Пскова, были представлены предметы из дореволюционной и довоенной археологических коллекций. Яркие находки характеризовали полиэтничность состава населения Псковского региона в его ранней истории. Ювелирные изделия, изделия из кожи, металла и дерева рассказывали об основных ремеслах и промыслах псковичей, а предметы личного благочестия служили свидетельством грамотности и набожности как основ духовной культуры.

Отдельный комплекс вещей представляет Псков как зримое воплощение идеи города-воина с вечевым устройством, собственным летописанием, со своим Монетным двором – одним из трёх на Руси.

«Вы сможете увидеть эти экспонаты на новых выставках и музейных пространствах в будущем», - отметила в музее.