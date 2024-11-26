Культура

Концерт ростовского симфонического оркестра прошел в Пскове. ФОТО

Концерт ростовского симфонического оркерстра состоялся в областной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Антона Шабурова, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Напомним, Ростовский симфонический оркестр – ведущий академический коллектив юга России, который в будущем году отметит 90-летие. Оркестр является постоянным участником многих известных российских и международных фестивалей и конкурсов, среди которых «Ростовские премьеры», «Рахманиновские дни в Ростове», «Донская музыкальная весна», «Мир Кавказа», Ростовский музыкальный фестиваль «Мост».

Концерт прошел в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».