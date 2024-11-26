Культура

Светлана Мельникова: Псков связан необыкновенными нитями со Страной восходящего солнца

Псков связан совершенно необыкновенными нитями со Страной восходящего солнца. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова заявила во время открытия выставки японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В любой случайности всегда есть определенная закономерность. Наша страна настолько огромная, занимает два континента. Она настолько разнообразна и интересна, что когда частные коллекционеры Сергей и Анастасия предложили нам выставку редчайших гравюр эпохи Эдо, то первая мысль была: "где Псков, а где эпоха Эдо?". И вот оказалось, что в нашем изменчивом многополярном мире все так взаимосвязано», — сказала Светлана Мельникова.

В фондах музея-заповедника отыскались редчайшие фолианты, в том числе послание иезуитов, побывавших в миссионерской миссии в Японии, переписанная тремя писцами от руки, история Японии, а также керамика.

«В архиве есть даже подлинный автограф Николая Петровича Резанова, а мы с вами прекрасно знаем, что именно он по поручению Александра I был первым посланником в Японию. Наши партнёры нам привезли восковую фигуру Рязанова и по случаю нашей выставки ему даже сшили новый мундир. К нам прибыла шхуна "Надежда", на которой было совершено кругосветное путешествие. На наших витринах представлены материалы из архива Министерства иностранных дел Российской Федерации и псковского архива, из Русского музея, из Государственного исторического музея. Нам показалось совершенно закономерным, что Псков

связан какими-то совершенно необыкновенными нитями со Страной восходящего солнца», - добавила Светлана Мельникова.

Напомним, торжественное открытие новой выставки японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» состоялось в Псковском музее-заповеднике 29 ноября.

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Уникальные экспонаты представлены в выставочных залах музейного комплекса «Двор Постникова».

Один из разделов выставки посвящен русскому дипломату, путешественнику, первому официальному послу России в Японии Николаю Резанову, который начинал свою гражданскую карьеру в Пскове.