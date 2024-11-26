Культура

Умерла актриса Великолукского драматического театра Людмила Бортко

Актриса Великолукского драматического театра Людмила Бортко умерла 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

После окончания театральной студии с 2002 года всю свою творческую жизнь Людмила Бортко посвятила Великолукскому драматическому театру. Закончила Санкт-Петербургский институт культуры.

В числе сценических работ спектакли: «Женитьба» - Агафья Тихоновна, «Отелло» - Дездемона, «Ганди молчал по субботам» - Мама, «Бог ездит на велосипеде» - Мама, «Ромео и Джульетта» - Кормилица, лучшая женская роль сезона 2023-2024 в спектакле «Богатые невесты» - Анна Афанасьевна Цыплунова и многие другие.

«Людмила прожила яркую театральную жизнь, ее отличали глубокая человечность, интеллигентность, высокий профессионализм. Подводить итоги в таком возрасте горько и несправедливо. Молодая, красивая, безгранично талантливая. Остались не сыгранными десятки ролей. Впереди была целая жизнь, оборвавшаяся на самом взлёте! Коллектив театра выражает соболезнование родным и близким», - рассказали в театре.

О дате, месте и времени прощания будет известно позже.