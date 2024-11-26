Культура

Выступление певицы из Великих Лук покажут на музыкальном телеканале

При поддержке международного телеканала Music Box Gold и продюсерского центра Skey-Film в Москве прошли съемки телевизионного концерта-фестиваля «Счастье есть». Солистка школы вокала Светланы Фетисовой «Соло» Дома культуры Ленинского Комсомола Марина Пчеловодова стала победителем в номинации «Яркое исполнение эстрадной песни» и получила статуэтку фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Фото: комитет культуры города Великие Луки

Music Box Gold — музыкальный телеканал, транслирующий популярные видеоклипы российских и зарубежных исполнителей. Телеканал входит в мировую музыкальную телевизионную сеть — группу Music Box.

Выступление Марины Пчеловодовой можно будет увидеть в новогодние праздники на телеканале Music Box Gold.

Помимо этого, великолучанка Варвара Архипова завоевала победу в номинации «Певица года».