Культура

Директор «Михайловского»: С начала года мы приняли почти 900 000 посетителей, но фестиваль анимации — событие скорее камерное

Временем проведения фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» не случайно выбраны первые дни зимы. Об этом организаторы съезда создателей и почитателей искусства мультипликации рассказали на пресс-конференции в петербургском офисе ТАСС сегодня, 3 декабря.

«Зима — это новогодняя сказка и особенно великолепные в это время пейзажи Святогорья», — объяснила не самый очевидный в свете всем известной любви Пушкина к золотой осени выбор директор фестиваля Анна Моденова.

«Несмотря на то, что Михайловское с его буйством природы, будь это снег или листва, и трава, и солнце, прекрасно в любое время года, зимняя его атмосфера совершенно сказочная, — присоединился к сказанному поэт, певец, актёр и писатель, член жюри фестиваля нынешнего года Константин Арбенин. — Я был участником фестиваля в 2022-м, и хочу сказать, что то михайловское начало декабря, то волшебство, тот снег, такой обильный и по-настоящему новогодний — всё это одарило таким ощущением наступающего праздника и счастья, которого, может быть, не было даже и 31 декабря».

«Мы очень любим зиму, — подтвердил директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, — особенно после осени, за которую принимаем по триста-четыреста тысяч посетителей. Любим, когда наступает время покоя, фантастической красоты укрытых снегом парков, оно же — время, когда можно неспешно насладиться всеми удивительными творческими событиями. И в этом смысле для фестиваля эти дни действительно очень удачные. Многочисленные гости фестиваля во всей полноте открывают для себя пору, которая у многих до этого часто оказывалась за границей представления о наших местах».

Иллюстрируя эту мысль, Георгий Василевич отметил, что с начала юбилейного года в «Михайловском» приняли без малого 900 тысяч посетителей, что для музея — очередной рекорд. «Но фестиваль анимации и литературы замечателен ещё и тем, что он камерный, — подчеркнул директор Пушкинского заповедника. — Я уверен, что количество гостей и во Пскове, и в Острове, и в Пушкиногорье будет более чем достаточным для того, чтобы считать фестиваль весьма и весьма востребованным. Но в то же время, даже для удобства работы жюри, наверное, правильно, что в эти дни мы принимаем не десятки тысяч, а только две-три тысячи зрителей», — резюмировал Георгий Василевич.

Напомним, что в программу III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» включены выставка, конкурсные специальные и ретроспективные показы, творческие встречи с мультипликаторами. Информацию о месте и времени проведения этих и других событий можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.C. Пушкина «Михайловское», а также в социальной сети «ВКонтакте» — в сообществах музея и, собственно, фестиваля.

Вход на все события фестиваля «Пушкин. Михайловское» свободный для всех желающих, подчеркнули в музее-заповеднике.