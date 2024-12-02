Культура

Выставка «Мир не обойдется без меня» открылась в Пскове

В рамках декады людей с ограниченными возможностями в арт-пространстве Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова 4 декабря открылась выставка в технике «холодный батик» «студийцев» Центра лечебной педагогики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

На выставке представлены работы учащихся театральной студии «Я и Ты» и школьного отделения ЦЛП города Пскова, которые они создавали на протяжении более 10 лет.

Студия «Я и Ты» существует с 2007 года и призвана поддерживать и развивать творческую деятельность людей с особенностями развития, заниматься социально-культурной реабилитацией людей с ограниченными возможностями. Здесь занимаются около 20 человек от 18 лет и старше. В их числе люди, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, нарушения интеллекта, психические и генетические заболевания. Для ее работы на территории ЦЛП города Пскова существуют специальные оборудованные помещения для занятий, где проходят также уроки ткачества и другого творчества.

В этом году в Пскове в седьмой раз прошёл фестиваль «Другое искусство», где студийцы также представляли свои работы в виде баннеров на улицах города. Такой формат выставок существует с 2016 года.

Прежде всего этот инклюзивный фестиваль ориентирован не на инвалидов, а на людей с разными идеями и интересами. Это художественные практики людей с разными особенностями и способностями, отмечает директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв

«Мы говорим о реализации не только тех людей, у которых есть какие-то дефициты, но и тех, у кого внешне их может и не быть. Мы все люди, живущие со своими особенностями. Фестиваль имеет глубокий социальный смысл. Мы создаём условия для реализации, а в результате это становится интересно всем. Все люди от природы талантливы, и важно создавать такие условия, чтобы они раскрывались», – подчеркнул Андрей Царёв.

Традиционно мероприятия фестиваля проходили на большой и малой сценах Псковского академического драмтеатра А. С. Пушкина, в галерее «Цех», в Центре социальной педагогики, а также на улицах Пскова.

Сотрудники отдела литературы по культуре и искусству ежегодно проводят декаду, приуроченную к Дню инвалидов.