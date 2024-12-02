Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Курский государственный театр кукол в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня гостями студии станут:

Артистка Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина.

Заслуженная артистка РФ Елена Печкуренко.

Актер, режиссер-постановщик Игорь Семяновский.

В Псковском областном театре кукол уже не первый раз проходят «Большие гастроли». Что для артиста театра большие гастроли? Чем отличается выступление на сцене в своём городе от гастрольных показов? Какие спектакли Курский государственный театр кукол привез и чего ждет от Пскова и от нашей публики? Об этом и многом другом с гостями поговорит ведущий Артем Татаренко.

Трансляция завершена.