Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Курский государственный театр кукол в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня гостями студии станут:
В Псковском областном театре кукол уже не первый раз проходят «Большие гастроли». Что для артиста театра большие гастроли? Чем отличается выступление на сцене в своём городе от гастрольных показов? Какие спектакли Курский государственный театр кукол привез и чего ждет от Пскова и от нашей публики? Об этом и многом другом с гостями поговорит ведущий Артем Татаренко.
Трансляция завершена.