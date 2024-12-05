Культура

Великолукское городское краеведческое общество приняло план работы на 2025 год

Ежегодная итоговая конференция Великолукского городского краеведческого общества состоялась в Центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского в Великих Луках 4 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.

Фото здесь и далее: Великолукское городское краеведческое общество

По традиции был заслушан отчёт об итогах работы организации за уходящий год. Сопредседатель общества, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества, депутат Великолукской гордумы Дмитрий Белюков представил информацию об итогах работы за 2024 год, которая была принята к сведению с некоторыми дополнениями.

После оживлённой дискуссии был принят план работы на 2025 год.

Кроме того, членам общества торжественно вручили удостоверения и знаки объединения.

В работе конференции приняли участие председатель комитета культуры администрации Великих Лук Елена Савченко и специалисты отдела туризма комитета культуры. Участники встречи выразили благодарность за включённость, сотрудничество и поддержку.