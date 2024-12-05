Культура

Фестиваль музыкального творчества пройдет в Пскове в конце декабря

Фестиваль музыкального творчества состоится с 16 по 25 декабря в концертном зале детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В фестивале примут участие около 450 детей — музыкантов и преподавателей. На концертах зрители увидят и услышат лучшие номера фестивальной программы в исполнении юных музыкантов и преподавателей.

«Приглашаем на наш фестиваль всех желающих. Надеемся, что вы получите большое удовольствие от прекрасной музыки», - отметили организаторы.