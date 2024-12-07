Культура

В «Михайловском» торжественно открыли III фестиваль анимации и литературы

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 декабря, торжественно открыли III фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике, который является инициатором проекта и одним из организаторов форума аниматоров, представляет главные площадки для этого события.

К зрителям III фестиваля анимации и литературы обращается председатель жюри Станислав Соколов. Фото Николая Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Гостей и участников фестиваля приветствовал директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. Он подчеркнул, что фестиваль, задуманный и рождённый в Пушкинском заповеднике, развивается и растёт, обретает традиции и свои устойчивые имена, а подлинная пушкинская атмосфера и дух счастливого творчества пронизывают собой всё.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн зачитал приветственный адрес правительства Псковской области, подписанный заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой. Выражая искреннюю признательность руководителю «Михайловского» Георгию Василевичу и всему коллективу Пушкинского заповедника за энтузиазм, инициативность и профессиональный подход к делу, заместитель губернатора отмечает, что «…фестиваль «Пушкин. Михайловское», который мы открываем сегодня — значимое событие не только для Пушкиногорья, но и для региона в целом. Этот уникальный проект, разработанный Пушкинским заповедником, адресован самой широкой аудитории… и очень важно, что он даёт замечательную возможность талантливой молодёжи показать свой творческий потенциал и обменяться опытом».

Со сцены звучали сроки стихов и сказок Пушкина в исполнении ведущих церемонию актеров театра и кино Светланы и Егора Бакулиных; также на открытии выступили певец, солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Владимир Садков и юные танцоры — воспитанники хореографического коллектива Дома детского творчества имени К. И. Назаровой из города Острова.

Завтра, 8 декабря на фестивале «Пушкин. Михайловское» начинаются конкурсные показы, отметили в заповеднике.

Напомним, что полная программа III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.C. Пушкина «Михайловское», а также в социальной сети «ВКонтакте» — в сообществах музея и, собственно, фестиваля. Вход на всё, что включено в афишу, — свободный.