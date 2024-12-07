Культура

Международный день художника отмечается 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, отмечается Международный день художника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Это праздник не только профессионалов, но всех неравнодушных к живописи, графике и скульптуре. Мы можем быть счастливы оттого, что можем дотянуться до искусства, украсить им свою жизнь и найти способ выразить самих себя», - рассказали в музее.

В этот день Псковский музей весьма настойчиво предлагает посетить Картинную галерею на улице Некрасова, дом 7. В здании Художественно-промышленной школой имени Н.Ф. Фан-дер-Флита гостей ждут три этажа русского изобразительного искусства от XVIII до XXI века. В залах галереи вас ждут оригинальные работы Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Николая Рериха, Марка Шагала и многих других гениальных и талантливых художников.