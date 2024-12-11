Культура

«Кулов-фест» в Пскове открылся постановкой на татарском языке

Официальное открытие фестиваля «Кулов-фест» состоялось в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 11 декабря. Сразу после открытия начался первый спектакль «Приключения Рустема» Казанского государственного татарский театр юного зрителя имени Г. Кариева, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова/ ПЛН

Спектакль идёт на татарском языке, поэтому всем зрителям были выданы наушники.

Напомним, что ранее режиссер-постановщик и идейный вдохновитель театрального фестиваля «Кулов-фест» Тимур Кулов поделился деталями создания спектакля «Приключения Рустема» в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

Театральный фестиваль «Кулов-фест» пройдет в Пскове до 16 декабря. Фестиваль соберет в программе пять спектаклей Тимура Кулова – молодого преуспевающего постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.