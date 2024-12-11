Культура

День Конституции отметили в Псковском музее

Большое мероприятие для учащихся школ города, приуроченное к Дню Конституции Российской Федерации, прошло в Псковском музее-заповеднике 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Ученики гуманитарного лицея и лицея «Развитие» посетили музейный комплекс «Двор Постникова», где приняли участие в различных активностях, объединенных тематикой Отечественной войны 1812 года и героического участия Псковской земли в тех судьбоносных для страны событиях.

Ребят встретили в пространстве выставки «Чести своей никому не отдам», посвященной событиям Отечественной войны 1812 года.

Гости узнали о том, какой вклад в дело победы внесли уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна и его герб, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам». Это русский перевод латинской надписи Honorem meum nemini dabo, которая начертана на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, также представленного на выставке.

Второй частью мероприятия стала игра-стратегия «Гроза двенадцатого года», где ребята попробовали себя в роли полководцев и военачальников Отечественной войны. Разделившись на два штаба – русский и французский – юные командиры сумели воссоздать на карте ход крупнейшего сражения Отечественной войны – Бородинской битвы. Каждая команда по очереди решала военные задачи, которые вставали перед участниками реальных событий. За верные ответы игроки получали баллы, впоследствии конвертированные в военные трофеи, количество которых и определило победителя.

«Очень интересно была продумана сама игра. Она действительно увлекательная и помогает узнать больше интересного о самой битве, о том, как она проходила, как действовали русская и французская армии. Понравилась и сама игровая механика – были необычно продуманы варианты ходов, они заставляли хорошо задуматься о том, что же нужно сделать, чтобы привести свою армию к победе. В такой форме гораздо проще воспринимать информацию, поэтому, благодаря сегодняшней игре, однозначно эту тему лично я запомню гораздо лучше», – поделилась ученица 8 А класса лицея «Развитие» Юлия Попова.

Напомним, что Конституция – это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов власти и систему госуправления, а также определяет права и свободы человека и гражданина. Конституция Российской Федерации, была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришли 58,2 млн россиян. Им предлагалось проголосовать «за» или «против» проекта основного закона.