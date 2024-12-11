Псковскому областному центру народного творчества исполнилось 80 лет

Псковский областной центр народного творчества празднует свое 80-летие 13 декабря.
Фото: Псковский областной центр народного творчества
Как Псковской Ленте Новостей сообщили в центре народного творчества, сегодня в честь праздника состоится торжественное мероприятие. Оно пройдет в псковском Доме молодежи в 16:00.
Многие коллеги поздравили центр с юбилеем. К поздравлениям присоединился Опочецкий районный Дом культуры.
«80 плодотворных лет Псковский областной центр народного творчества поддерживает, сохраняет и приумножает народное творчество и народные традиции, сохраняя этнокультурное достояние нашего региона, возрождая и приумножая его», - отметили в Доме культуры.