Культура

Псковскому областному центру народного творчества исполнилось 80 лет

Псковский областной центр народного творчества празднует свое 80-летие 13 декабря.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в центре народного творчества, сегодня в честь праздника состоится торжественное мероприятие. Оно пройдет в псковском Доме молодежи в 16:00.

Многие коллеги поздравили центр с юбилеем. К поздравлениям присоединился Опочецкий районный Дом культуры.

«80 плодотворных лет Псковский областной центр народного творчества поддерживает, сохраняет и приумножает народное творчество и народные традиции, сохраняя этнокультурное достояние нашего региона, возрождая и приумножая его», - отметили в Доме культуры.